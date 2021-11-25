«Фол последней надежды»: Зачем Запад пугает нас «Зимней войной» с Украиной

По последним данным группировка войск Украины в Донбассе - около 250 тысяч человек. Это почти вся армия Фото: REUTERS

1. Какие признаки надвигающегося «Армагедона»?

Все началось с внезапной истерики в американских газетах. Якобы, по данным их источников в разведке США, Россия ведет подготовку к вторжению в Украину. И перебрасывает танки в Смоленскую область. То, что эта область даже не граничит с Украиной, в Америке, видимо, не в курсе (в карты не посмотрели, бывает).

В самом Киеве пожали плечами: никакой подготовки Москвы к войне не видим.

Тогда последовал новый залп в тех же американских СМИ. Теперь, по их данным, Россия готовила удары по Украине не только с Востока, но и с Юга (из Крыма) и с Севера (из Белоруссии). Вбросили даже карту с обозначением российских воинских частей, будто бы окруживших Украину. И назначили сроки начала боев — январь.

Киев намек «старших товарищей» понял: ну, конечно, готовит Россия вторжение, как мы сразу не догадались.

Нагнетание пошло такое массированное, что обеспокоились уже в Москве. Источник из Службы внешней разведки России прокомментировал СМИ: «Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось».

Похоже на предупреждение.

2. Что поставлено на кон?

В первую очередь, конечно, на кону запуск газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. Он достроен, но американцы с ним так и не смирились. Сертификация газопровода отсрочена, и у США появился шанс, чтобы совершить «фол последней надежды». Если начнется открытая война России с Украиной, можно не сомневаться, что США поставят Европу на уши и додавят Берлин до отказа от «Северного потока-2», невзирая на издержки.

Есть и второй «приз» во всей этой затее с войной. Возможно, даже главный. Это принятие Украины в НАТО. Под предлогом спасения Киева от «российской агрессии» американцам будет легче заставить остальных членов НАТО проголосовать за такой шаг. Это сейчас французы и немцы против. А если телеэкраны заполнятся ужасами войны в Европе, Париж и Берлин никуда не денутся — согласятся на прием Украины, лишь бы «остановить этих ужасных русских».

Ну и попутно Москву можно будет обложить адскими санкциями — вплоть до запрета на экспорт ее нефти и газа.

Именно поэтому никакое вторжение в Украину России сейчас не нужно. Оно просто невыгодно.

3. А что происходит на самом деле?

Пока все заняты стенаниями о грядущей «российской агрессии», без внимания остается переброска в Донбасс украинских войск (ее на удивление методично фиксирует ОБСЕ, но шума в прессе это не вызывает). Стягивается тяжелая техника – танки, артиллерия, реактивные системы залпового огня. Украинский спецназ занимает прифронтовую «серую (ничейную) зону» и налаживает переправы через реки. Начинают применяться ударные турецкие беспилотники «Байрактар» и американские противотанковые ракетные системы «Джавелин»…

Пока все заняты стенаниями о грядущей «российской агрессии», без внимания остается переброска в Донбасс украинских войск Фото: REUTERS

У Украины уже есть французские гранатометы и дальнобойные американские снайперские винтовки. А США еще обещают прислать Киеву зенитно-ракетные комплексы «Стингер», с которыми душманы охотились в том числе и на украинских летчиков в Афганистане в 80-е. CNN сообщает, что Вашингтон хочет впарить Киеву даже вертолеты Ми-17, которые Штаты закупили у России для Афганистана. Из Кабула пришлось позорно бежать. Но не пропадать же добру. Почему бы не сбыть его Украине?

Ну а Британия готовит к отправке в Киев 600 своих спецназовцев.

Зеленского словно подталкивают в спину: «Иди, дорогой, воюй, а мы прикроем».

4. Расстановка сил

По последним данным группировка войск Украины в Донбассе - около 250 тысяч человек. Это почти вся армия, без учета Нацгвардии и полков националистов. Сотни БТР, до 100 танков Т-64БМ «Булат», плюс до тысячи стареньких Т-62, Т-64 и Т-72 в тылу. Десятки гаубиц, артиллерийских самоходок, реактивных систем залпового огня…

Авиацию Киев в Донбассе не применяет с 2014 года – не задалось тогда у украинских летчиков. Но если надо, в воздух могут подняться с десяток бомбардировщиков Су-24, до 30 штурмовиков Су-25 плюс столько же истребителей Су-27 и МиГ-29. У Украины также есть 6 беспилотников «Байрактар».

Авиацию Киев в Донбассе не применяет с 2014 года – не задалось тогда у украинских летчиков Фото: REUTERS

У республик Донбасса, конечно, силы поскромнее – около 50 тысяч штыков. Есть и тяжелая техника. Из серьезных средств ПВО – только «Оса», которая, к сожалению, бессильна против турецких ударных дронов.

Без шапкозакидательства можно констатировать, что Запад неплохо оснастил украинских подопечных. И самостоятельно против всего этого добра корпусам ЛДНР выстоять будет ой как непросто. Одной мощью и количеством придавят. Без помощи России (в том числе – добровольцев, как это уже было в 2014 году) отбиться будет крайне тяжело.

«Разведка США» на страницах западных газет оценивает группировку России на границе с Украиной (а у них «граница» это все, что в 200 километрах до нее) в 90 тысяч человек.

Будет ли воевать Белоруссия? Лукашенко, конечно, этого хочет меньше всего. Но если Украина все-таки начнет большую открытую войну с Россией, то Минску все же придется выполнять обязательства союзника Москвы по ОДКБ.

5. Чем это все закончится

Захватить с наскока всю территорию ЛДНР Киев сейчас не сможет. Слишком долго стороны окапывались, слишком большой крови это будет стоить. Взять штурмом крупные города — Донецк, Луганск, Горловку — быстро не выйдет.

Можно пытаться прорваться к границе республик с Россией. Но взять ее всю под контроль тоже сразу не получится.

Это может быть и тактика «жабьего прыжка», когда одним мощным ударом войска Украины займут какой-нибудь важный населенный пункт. Сейчас явно просматривается их аппетит к Тельманово – в случае его взятия ДНР теряет сообщение с южной частью республики. Тогда Киев объявит о великой перемоге (победе) и перейдет в режим ожидания нового «окна возможностей».

Запад устроит любой вариант, при котором в открытую войну втянется Москва.

Зеленскому же желательно, чтоб российские войска за два дня не оказались под Киевом. Самолетов для всех бегущих украинских политиков и олигархов может не хватить.

Но никто из провоцирующих Россию на войну не учитывает одной важной вещи — в Донбассе сейчас живут уже около 600 тысяч человек, принявших гражданство РФ. И у Москвы есть полное моральное право их защищать. Это даже обязанность!

Если Зеленский поведет себя так же, как и Саакашвили в августе 2008-го, «осетинский сценарий» будет неизбежен. И НАТО тут вряд ли поможет.

У Москвы в этом случае будет имидж защитника своих граждан, а не «агрессора». Республики Донбасса могут быть признаны, а их безопасность впредь станут обеспечивать российские миротворцы.

Захватить с наскока всю территорию ЛДНР Киев сейчас не сможет Фото: REUTERS

ЕЩЕ ОДНА ВЕРСИЯ

Козырь в рукаве

И все же, очень не хотелось бы, чтобы дошло до войны. Некоторые конспирологи считают, что вся нынешняя свистопляска с «Зимней войной» – это лишь попытка аппарата Джо Байдена получить козыри для переговоров с Владимиром Путиным. Встречу президентов ожидают в конце года. И одна из главных тем на ней будет Украина.

Если вся «предвоенная» истерика — это игра американцев на нервах у Москвы ради усиления своих переговорных позиций — то можно выдохнуть.

МНЕНИЕ

Кому это выгодно: Запад подталкивает Украину развязать полномасштабную войну против России

Киев может начать боевые действия, если поверит, что воевать за него против России будут Европа и США (подробности)