В RT заявили, что действия немецкого медиарегулятора в отношении RT DE неправомерны

В RT заявили, что действия немецкого медиарегулятора неправомерны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сайте RT заявили, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE.

"Действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), положениям которой он должен неукоснительно следовать. Регулятор заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений", - рассказали в компании.

Отмечается, что немецкие телезрители могут смотреть RT DE на сайте, через SmartTV, а также через мобильное приложение RT News.

Напомним, видеохостинг YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания, передает "Российская газета". В Google заявили, что канал был удален "за обход ранее наложенных ограничений".

Официальный представитель Министерства иностранных дел Россия Мария Захарова ранее заявляла об отсутствии у Германии юридических оснований для запрета вещания телеканала RT через спутник. Во внешнеполитическом ведомства назвали действия немецких властей прямым препятствованием работе журналистов.