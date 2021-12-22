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Общество22 декабря 2021 10:10

В России единая биометрическая система приобрела статус государственной

Госдума РФ приняла закон о создании Единой государственной системы биометрических данных
Мария ПАВЛОВА
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Госдума приняла закон о создании Единой государственной системы биометрических данных.

Госдума приняла закон о создании Единой государственной системы биометрических данных.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума РФ во втором чтении приняла поправку в закон «Об информации, информационных технологиях и связи». Поправка предусматривает перевод единой биометрической системы в статус государственной информационной системы.

«Единая биометрическая система является государственной информационной системой», - цитирует законопроект ТАСС.

В законопроекте оговорено, что россияне смогут размещать в этой системе биометрические образцы самостоятельно, не посещая ни государственные органы, ни уполномоченные организации.

Прохождение аккредитации для госорганов, которые используют для идентификации и аутентификации по биометрическим данным иные государственные информационные системы, станет обязательным.

В октябре 2021 года на kp.ru cообщалось, что премьер-министр Мишустин подписал положение о госконтроле оборота персональных и биометрических данных.

Правозащитница Людмила Куровская рассказала, чем опасна утечка персональных данных. Подробности читайте здесь.