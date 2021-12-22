Патриарх Кирилл заявил, что называть вакцинацию и QR-код печатью антихриста греховно

Патриарх Кирилл сказал, что грешно называть вакцинацию и QR-коды "печатью антихриста". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарх Москвский и Всея Руси Кирилл заявил, что называть печатью антихриста вакцинацию или QR-код является грехом. Об этом он сказал, выступая с докладом на ежегодном собрании Московской епархии.

«При этом должен сказать, что неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации или о присвоении в связи с ней QR-кода как о будто бы «печати антихриста». Грехом является и сеяние паники», - цитирует патриарха председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда.

По словам главы РПЦ, рассуждения о вакцинации и QR-кодах мешают людям понять, в чем состоит порабощение антихристом.

«Порабощение антихристу состоит в отказе от верности Господу в своих делах, словах, в отказе от пребывания в Церкви, — а пресловутая «печать» является лишь внешним знаком, видимым выражением совершившейся апостасии, от которой будем твёрдо хранить себя в любви ко Христу», - сказал патриарх Кирилл.

Ранее православный священник игумен Иннокентий объяснил, почему QR-код не является печатью антихриста.

Также на kp.ru сообщалось, что россияне за год стали больше доверять вакцинации.