Всех прибывающих в Японию из России отправят на трехдневный карантин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все прилетающие в Японию из России будут отправлены на изоляцию в карантинные учреждения сроком на три дня. Такие меры японские власти приняли целях предотвращения распространения омикрон-штамма коронавируса.

«Прибывающие из России с 25 декабря будут на три дня изолированы в карантинных учреждениях», – сообщается на сайте секретариата кабинета министров Японии.

После прохождения карантина прибывшие должны будут сдать повторный тест на коронавирусную инфекцию.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» обнаружен уже в 106 странах мира. В организации рассказали, что «омикрон» распространяется быстрее, чем «дельта». Риск, связанный с новым штаммом, охарактеризован как «очень высокий». Причем это касается и стран с высоким уровнем коллективного иммунитета.

Сайт kp.ru писал, как новый штамм коронавируса влияет на туризм.