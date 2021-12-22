Самую дешевую квартиру в Москве за 2,5 млн рублей продают без туалета

В Москве нашли самую дешевую квартиру, но она без туалета. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На вторичном рынке жилья в Москве нашли самую дешевую квартиру. Об этом рассказывает РИА Новости.

Самое дешевая московская квартира обойдется в 2,5 миллиона рублей. За эти деньги покупателю достанется помещение площадью в 10 квадратных метров на первом этаже 38-летнего 12-этажного дома в 15 минутах ходьбы от станции метро «Нижегородская». Сообщается, что в квартире нет туалета, но продавец обязуется оборудовать его, если на жилье найдется покупатель.

За 2,8 миллиона рублей в столице можно купить студию в 13,2 квадратных метра недалеко от станции метро «Стахановская», а за 2,85 миллиона – 15-метровую квартиру в десяти минутах езды от станции метро в Новой Москве.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в России за год на 13 процентов подорожали частные дома. Средний частный дом обойдется покупателю в 5,1 миллиона рублей.