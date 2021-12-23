Путин считает, что с запуском скоростных поездов авиаперевозки между Москвой и Петербургом прекратятся Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После запуска скоростной железной дороги, связывающую Москву и Санкт-Петербург, авиаперевозки между двумя городами перестанут существовать, заявил президент России Владимир Путин.

«Авиация на этом плече – Москва – Санкт-Петербург – перестанет существовать. Это очевидно, потому что из центра Москвы в центр Петербурга – три часа. Сейчас в Москве только до аэропорта доехать занимает полтора», – сказал глава государства на Большой пресс-конференции.

Как писал сайт kp.ru, работы по строительству железнодорожной высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург могут начаться уже в 2022 году. Сообщалось, что проект высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург хотят положить под сукно.

Ранее в российском правительстве задумались об отмене строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. По ранее озвученным планам, первые поезда должны были пойти между двумя столицами в конце 2026 году. Позже стало известно, что строительство отменять не планируется - проект будет лишь разделен на этапы.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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