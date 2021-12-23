Песков заявил, что блокировка телеканала RT в Германии требует зеркальных действий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Блокировка телеканала RT в Европе требует ответных зеркальных действий, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Главное, защитить интересы RT. Это будет полезнее, чем заниматься ответной реакцией. Но в любом случае это требует зеркальных действий», – сказал пресс-секретарь президенте России в беседе с журналистами.

Напомним, накануне Песков заявил, что ситуация с блокировкой российских СМИ за границей выглядит как «ковбойская реальность».

Как писал сайт kp.ru, блокировка телеканала RT DE произошла в четверг, 16 декабря, в день запуска канала. В этот момент на канале шла прямая трансляция эфира. Телеканал выясняет причины случившегося. Ранее главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщала, что канал должен был работать круглосуточно. Уточнялось, что новостные студии будут расположены в Москве и в Берлине, а смотреть можно будет новости, ток-шоу и документальные фильмы.