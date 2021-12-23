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Политика23 декабря 2021 14:04

Путин заявил, что Великая Отечественная война нанесла огромный удар по демографии России

Российский лидер указал на необходимость выстроить окончательную цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин заявил, что Великая Отечественная война нанесла огромный удар по демографии России

Путин заявил, что Великая Отечественная война нанесла огромный удар по демографии России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, оценил демографическую ситуацию в стране, а также назвал причины невысокой рождаемости, выделив последствия Великой отечественной войны.

Российский лидер напомнил, что демографический провал произошел в 43-44-м годах и в 91-м году после развала Советского Союза. «Почему? да потому что горизонт планирования стал минимальным. И, как ни странно, в 91-м году после развала СССР у людей было точно такое же настроение, как после Великой Отечественной войны», - заявил глава государства.

Путин отметил, что в ближайшее время необходимо выстроить окончательную цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства от рождения до окончания школы.

Как писал сайт kp.ru, в ходе пресс-конференции Путин заявил, что из-за проблем демографии нам не хватает рабочих рук. Российский лидер назвал повышение производительности труда третьим драйвером роста экономики

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