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Политика23 декабря 2021 14:20

Путин заявил, что на Украине царит полная нищета

Как отметил российский лидер, украинские пенсионеры спрашивают депутатов Рады, за что они их уничтожают
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин заявил, что на Украине царит полная нищета

Путин заявил, что на Украине царит полная нищета

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сегодняшний день на Украине царит полная нищета. Такое заявление в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, сделал российский лидер Владимир Путин, отметив, что украинские пенсионеры спрашивают депутатов Верховной рады, за что они их уничтожают.

«То, что сегодня происходит на Украине - полная нищета. Всех готовят к суровой зиме. Когда некоторые депутаты Рады приезжают в регионы, пенсионеры с ними встречаются и говорят: "За что вы нас уничтожаете?"», - сказал глава государства в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции.

Как писал сайт kp.ru, в ходе пресс-конференции Путин также заявил, что в последнее время складывается впечатление о намерении Киева начать третью военную операцию в Донбассе. Российский президент обратил внимание на то, что на Украине все чаще звучит слово «война».

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