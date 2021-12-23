Путин заявил, что на Украине царит полная нищета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сегодняшний день на Украине царит полная нищета. Такое заявление в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, сделал российский лидер Владимир Путин, отметив, что украинские пенсионеры спрашивают депутатов Верховной рады, за что они их уничтожают.

«То, что сегодня происходит на Украине - полная нищета. Всех готовят к суровой зиме. Когда некоторые депутаты Рады приезжают в регионы, пенсионеры с ними встречаются и говорят: "За что вы нас уничтожаете?"», - сказал глава государства в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции.

Как писал сайт kp.ru, в ходе пресс-конференции Путин также заявил, что в последнее время складывается впечатление о намерении Киева начать третью военную операцию в Донбассе. Российский президент обратил внимание на то, что на Украине все чаще звучит слово «война».

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