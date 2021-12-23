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Общество23 декабря 2021 14:38

Россиянам объяснили, как самостоятельно рассчитать размер пенсии в 2022 году

Выплаты в России вырастут с нового года
Абдулла ШАКИРОВ
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Россиянам объяснили, как самостоятельно рассчитать размер пенсии в 2022 году Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Россиянам объяснили, как самостоятельно рассчитать размер пенсии в 2022 году Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Российские пенсионеры теперь сами могут рассчитывать размер страховых выплат уже с учетом январской индексации. С 1 января 2022 такие пенсии вырастут на 5,9%.

Как объяснила юрист Ирина Сивакова, для расчета пенсии нужно взять действующий размер выплаты и умножить его на коэффиент 1,059. Получившиеся число и будет тем размером выплаты, которая будет начисляться с нового года, пишет Primpress.

Индексация коснется только неработающих пенсионеров, напомнила специалист. Фиксированная же пенсия повысится с 2022 года до 6 401 рубля.

Напомним, в ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что в 2022 году в стране будут повышены пенсии военнослужащих.

Сайт kp.ru писал, какие требования предъявляют для выхода на пенсию в 2022 году, а также в каком порядке она оформляется.