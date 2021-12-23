Путин анонсировал повышение пенсий военнослужащих Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году в России пенсии будут повышены пенсии военнослужащих, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

«В следующем году решения будут приняты и по силовому блоку, чтобы выровнять доходы людей. Это должно коснуться и пенсий военнослужащих», – сказал глава государства.

Российский лидер напомнил, что перед правительством стоит задача проиндексировать пенсии граждан на уровне не ниже инфляции. Власти должны будут сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет, отметил президент.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин заявил, что считает неправильным отступать от правила индексации пенсий выше инфляции, несмотря на ее значительный рост.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в следующем году страховые пенсии для неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 5,9%.

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