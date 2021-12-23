Путин заявил, что Запад немедленно должен дать гарантии безопасности России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Западные страны должны немедленно дать Москве гарантии безопасности по Европе. Такое заявление в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, сделал президент России Владимир Путин, отметив, что от этого будет зависеть дальнейшее развитие ситуации на международной арене.

Путин подчеркнул, что для российской стороны важен не ход переговоров по указанному вопросу, а результат. «Вы требуете от меня каких-то гарантий, но это вы должны нам их дать и немедленно, сейчас», - заявил российский лидер, обращаясь к задавшему вопрос журналисту из Великобритании.

Глава государства также обратил внимание на то, что страны западные страны не должны продолжать «десятилетиями забалтывать» международное сообщество, призвав осуществлять политические планы «под мягкий говорок» о необходимости обеспечения безопасности для всех.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своей большой пресс-конференции Путин также заявил о готовности обсуждать систему гарантий безопасности на площадке ОБСЕ. Российский лидер также отметил, что первая реакция, в первых числах января текущего года, позволит нам двигаться вперед».

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