Посол США Салливан оценил шансы добиться прогресса с Россией по гарантиям безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол США в России Джон Салливан заявил, что существует шанс добиться прогресса в обсуждении предложенных российской стороной гарантий безопасности.

- Наша позиция - не только моя, но и высокопоставленных чиновников в правительстве США .... заключается в том, что ... у нас есть шансы добиться прогресса в обсуждении вопросов, поднятых российской стороной, - сказал дипломат в интервью газете "Коммерсант".

При этом Салливан отметил, что "это будет улица с двусторонним движением".

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала созданные Россией проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО. Она отметила, что Вашингтон не готов согласиться со всеми пунктами, прописанными в документе.

Также в США заявляли о том, что американская сторона не намерена публично отвечать на предложения РФ по данному вопросу.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что РФ уже направила США предложения по срокам начала переговоров о гарантиях безопасности.