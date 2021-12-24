Совет федерации одобрил закон об отмене техосмотра для личных авто и мотоциклов

В России отменили обязательный техосмотр для личных автомобилей и мотоциклов. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Совет Федерации в пятницу 24 декабря одобрил закон об отмене техосмотра используемого в личных целях автотранспорта. Теперь владельцы автомобилей и мотоциклов, которые используют их исключительно для собственные нужд, не обязаны регулярно проходить техосмотр.

Для такси и другого транспорта, который используется для перевозки пассажиров, регулярный техосмотр остается обязательным. Также обязательно проводить его для личного автотранспорта, если владелец использует его в служебных целях. При продаже и регистрации автомобилей и мотоциклов старше четырех лет процедура обязательного техосмотра сохраняется.

Закон cделает проще жизнь владельцев примерно 50 млн личных авто и мотоциклов.

В законе есть исключения. Так, обязательным будет техосмотр для транспортных средств, которые имеют очевидные технические неисправности, угрожающие безопасности дорожного движения. Также личный автотранспорт подлежит техосмотру в случаях, предусмотренных законодательством РФ, актами ЕАЭС и в тех случаях, когда в его конструкцию были внесены изменения.

Закон об отмене обязательного техосмотра вступает в силу с 1 января 2022 года.

Ранее на kp.ru необходимость отмены обязательного техосмотра для личных авто и мотоциклов прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.