Россияне выбрали главные слова года

Россияне выбрали слова уходящего года - "коронавирус" и "QR-код". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне выбрали главные слова 2021 года. Об этом рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров на пресс-конференции в пятницу, 24 декабря. Трансляция пресс-конференции доступна на странице ВЦИОМ в Facebook.

Федоров рассказал, что слова года определялись путем проведения закрытого опроса, то есть респонденты могли выбрать не более трех из предложенных вариантов ответа.

38 процентов из 1600 респондентов назвали словом года «коронавирус». Немногим меньше – 34 процента – проголосовали за «рост цен». 28 процентов отметили «QR-код». Большое количество голосов набрали «вакцина» (22 процента), «снижение доходов» (21 процент), «маски» (15 процентов) и «дистанционное обучение» (12 процентов).

Опрос проводился ВЦИОМ в декабре 2021 года, в нем участвовали только совершеннолетние россияне.

Также россияне выбрали политика года, им стал Владимир Путин. О том, какие события по результатам опроса ВЦИОМ стали для жителей РФ главными в уходящем году, читайте здесь на kp.ru.