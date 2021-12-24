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Общество24 декабря 2021 12:03

Путин поручил перед новогодними праздниками усилить борьбу с ковидом

Накануне Нового года президент РФ поручил уделить повышенное внимание антиковидным мерам
Мария ПАВЛОВА
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Путин поручил усилить борьбу с ковидом перед Новым годом.

Путин поручил усилить борьбу с ковидом перед Новым годом.

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров в период новогодних праздников уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусной инфекцией.

Такое заявление президент сделал на итоговом заседании правительства в пятницу 24 декабря/

Путин отметил, что пандемия еще не отступила. Число ежедневных заражений коронавирусной инфекцией и смертей от COVID-19 еще велико, поэтому вопросы здравоохранения должны быть на особом контроле, отметил он.

Также президент России заявил, что четкие действия правительства России способствовали восстановлению экономики России после кризиса, связанного с пандемией коронавируса, а также помогли снизить безработицу.

Ранее на kp.ru сообщалось о пяти главных изменений, которых россияне могут ожидать после большой пресс-конференции Путина, которая прошла 23 декабря. Подробности читайте здесь.