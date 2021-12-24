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Общество24 декабря 2021 13:29

Facebook оплатил 26 из 83 миллионов рублей штрафов

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Наталья СМИРНОВА
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Также задолжала невыплаченных штрафов компания Google

Также задолжала невыплаченных штрафов компания Google

Фото: Анастасия Осипова

Компании Facebook в России назначены штрафы на сумму 83 миллиона рублей. Из них выплачены пока только 26 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 24 декабря,

сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"По Facebook - всего 83 миллиона (рублей), 26 - оплачено. (...) Это оплата по вступившим в силу судебным решениям", - сказал Хинштейн.

По словам политика, также задолжала невыплаченных штрафов компания Google. Ей выписаны штрафы на 51,5 миллион рублей, выплачены же были только 6 миллионов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Таганский суд Москвы признал законным решение взыскать с американской социальной сети Facebook 21 миллион рублей за отказ удалить запрещенный контент.

Также в Роскомнадзоре назвали общую сумму штрафов в отношении интернет-компаний, выписанных с начала этого года за неудаление запрещенного контента. Согласно представленным данным, эта сумма составила 187 миллионов рублей.