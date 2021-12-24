Суд в Москве назначил компании Meta штраф в 1,99 млрд рублей

Суд в Москве назначил компании Meta оборотный штраф в 1,99 млрд рублей Фото: REUTERS

Мировой суд в Москве назначил Meta Platforms второй оборотный штраф за неудаление запрещенной на территории России информации. Размер штрафа составил 1,99 млрд рублей. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, один из мировых участков которого принял соответствующие решение.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района ... Meta Platforms Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ», - говорится в сообщении суда, где уточнили, что компании было назначено наказание в виде административного штрафа, размер которого составил 1 990 984 950 рублей 5 копеек.

Напомним, сегодня Мировой суд в Москве также назначил оборотный штраф компании Google в размере 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного на территории России контента.

Как писал сайт kp.ru, по состоянию на 24 декабря компании Meta в России были назначены штрафы на сумму 83 млн рублей, из них были выплачены только 26 млн рублей.