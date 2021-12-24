В Польше задумались о строительстве забора на границе с Украиной

В Польше не исключают, что стена, которая строится на границе с Белоруссией, может продолжиться на границе с Украиной. Фото: REUTERS

В Польше сообщили, что пятиметровая стена, строительство которой уже началось на границе с Белоруссией из-за миграционного кризиса, может продолжиться и по польско-украинской границе. Об этом заявил вице-премьер правительства Польши, лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, пишет Gazeta Polska Codziennie.

«Я не исключаю того, что уже строящиеся заграждения на границе с Беларусью могут быть усилены, продолжено на границе с Украиной», - сказал Качиньский.

Политик добавил, что ожидает несколько напряженных лет на белорусско-польской границе и отметил, что миграционный кризис на границе продолжается.

Ранее сообщалось, что Польша строит на границе с Белоруссией стену высотой 5,5 метров и длиной в 180 км. Такое решение было принято из-за обострения миграционного кризиса.

Также забор на границе с Белоруссией устанавливает Литва.

За сутки 23 декабря 2021 года латвийские пограничники 103 раза ловили граждан третьих стран, которые пытались нелегально пересечь границу со стороны Белоруссии.