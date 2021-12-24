Роскомнадзор пригрозил Meta и Google повторными штрафами за неудаление запрещенного контента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компаниям Google и Meta Platforms, которая владеет социальными сетями Facebook и Instagram грозят повторные оборотные штрафы, если они не удалили совокупно свыше 4,6 тысячи материалов с запрещенной на территории России информацией. Такое предупреждение сделали в Роскомнадзоре.

Напомним, в пятницу, 24 декабря, в России на IT-компании впервые был наложен оборотный штраф. Как писал сайт kp.ru, Мировой суд Москвы принял решение о взыскании с Google более 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенного в России, а штраф за то же нарушение для компании Meta составил почти 2 млрд рублей.

В Роскомнадзоре уточнили, что на сегодняшний день в Facebook и Instagram остается неудаленными более 2 тысяч материалов, а у Google неудаленны свыше 2,6 тысячи щапрещенных материалов.

«Наличие упомянутых неудаленных противоправных материалов с запрещенной информацией, по которой ранее уже вступили в силу решения российского суда, предусматривает повторное привлечение указанных компаний по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ с наложением оборотных штрафов», - говорится в заявлении ведомства.