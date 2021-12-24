В ОП предложили законодательно запретить чиновникам пользоваться WhatsApp

Чиновникам предлагают переходить на отечественные платформы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил прописать в законе запрет чиновникам и работникам отечественных госкорпораций пользоваться мессенджером WhatsApp.

Мессенджер принадлежит компании Meta Platforms (ранее Facebook), которая задолжала 1,99 млрд рублей штрафов за неудаление запрещенной в РФ информации. Малькевич считает, что в будущем компания сама закроет WhatsApp для чиновников, поэтому лучше сделать это первыми.

"Лучше мы уйдем сами организованно, чем нас оттуда выбросят. Потому что мы ожидаем теперь комплекс недружественных действий со стороны этих компаний", приводит слова Малькевича ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, мировой суд в Москве назначил Meta Platforms второй оборотный штраф за неудаление запрещенной на территории России информации. Размер штрафа составил 1,99 млрд рублей.