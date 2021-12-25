NYT: США могут предоставить Украине данные разведки для противостояния "вторжению" России Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине данные разведки, которые, как предполагается, "помогут Киеву противостоять вторжению России". Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на представителей американской администрации высокого ранга.

Среди обсуждаемых Белым домом, Пентагоном и Госдепартаментом мер также есть и перенаправление ранее предназначенных афганским военным вертолетов и другой военной техники Украине. Также американская сторона рассматривает возможность отправки дополнительных экспертов по боевым действиям в киберсфере.

Западные страны до сих пор считают, что РФ "угрожает" Украине. Накануне агентство Bloomberg сообщало, что РФ "продолжает наращивать войска" на границе с Украиной. В материале издания отмечалось, что РФ якобы стягивает к границе с Незалежной военную технику.

Что касается позиции России, то в Кремле неоднократно заявляли: Россия никому не угрожает и не планирует ни на кого нападать. К тому же свои войска РФ перемещает исключительно на территории своей страны и имеет на это полное право.