В России выявлено 24 946 случаев заражения коронавирусом 25 декабря 2021 года

В России выявлено 24 946 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 24 946 случаев COVID-19. С начала пандемии зафиксировано 10 368 299 таких случаев.

Лидером по показателю стала Москва, где заболели 2714 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 2072 случаями заболевания. Тройку замыкает Московская область — 1431 случай.

Кроме того, медики зафиксировали 981 летальный исход. Еще 42 107 человек выписали из больницы после болезни.

Ранее эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор заявил, что у нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у вакцинированных людей. Как говорится в публикации Express, в целом для коронавирусной инфекции характерны высокая температура, продолжительный кашель, а также изменение или потеря вкусов и обоняния, но новый штамм отличается некоторыми проявлениями. Спектор отметил, что у привитых от коронавируса пациентов, заболевших омикроном, наблюдались тошнота и потеря аппетита.