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Происшествия25 декабря 2021 9:27

Пассажиры отложенного рейса Тюмень-Ереван сняли на видео яркие вспышки

Рейс был задержан более чем на 10 часов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Самолет Тюмень — Ереван не смог взлететь из-за технических неполадок

Самолет Тюмень — Ереван не смог взлететь из-за технических неполадок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чартерный рейс Тюмень - Ереван авиакомпании UTair был задержан более чем на десять часов из-за технических неполадок. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры (УТП).

- Предварительная причина задержки (рейса - ИФ) - техническая неисправность. В процессе разбега самолета командир воздушного судна доложил о подозрении на помпаж двигателя, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что авиасудно не стало взлетать и вернулось на стоянку. В результате произошедшего пострадавших нет, самолет не получил никаких повреждений.

Очевидцы произошедшего опубликовали видео в Сети. На кадрах видны яркие вспышки, вызванные техническими неполадками.

Ранее самолет Boeing 737, следующий по маршруту Саратов - Москва подал сигнал чрезвычайного происшествия в 14:26 по московскому времени. Как следует из информации ресурса, воздушное судно уже преодолело больше половины маршрута. Оно должно было приземлиться в столичном аэропорту Домодедово. Что именно стало причиной подачи сигнала неизвестно. Лайнер после подачи тревожного сигнала пошел на снижение. Это произошло над Рязанской областью.