Сеть магазинов одежды Kiabi закроется в России в 2022 году

Владелец «Ашана» закроет сеть магазинов одежды Kiabi в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владелец ретейлеров Auchan, Decathlon и Leroy Merlin закроет принадлежащую ему сеть магазинов одежды Kiabi в России.

По словам источников РБК, на закрытие уйдет пять-шесть месяцев.

- Мы уже уведомили всех партнеров и сотрудников компании и будем постепенно закрывать все магазины в России, — подтвердили информацию в пресс-службе российского офиса.

Закрытие произойдет в первом полугодии 2022 года. Официальных комментариев от головного офиса пока нет.

В мае появилась информация, что торговая сеть «Лента» приобретет сеть супермаркетов Billa за 215 миллионов евро. В релизе отмечается, что после этой сделки общая доля «Ленты» на ранке продуктового ретейла в столице России и Подмосковье составит около 3%. После этого в сеть «Ленты» интегрируют 161 купленный супермаркет, включая логистическую инфраструктуру и сотрудников. Как тогда они будут переведены под бренд «Ленты», «Билла Россия» прекратит свое существование.