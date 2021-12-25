Путин и Вучич по телефону обсудили энергетику

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с сербским лидером Александром Вучичем. Главы государств обсудили энергетические вопросы.

- Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа, — говорится в сообщении пресс-службы Вучича.

Кроме того, президенты обсудили возможность увеличения объемов поставок голубого топлива.

Как писал сайт kp.ru, сербский лидер заявлял, что надеется на помощь России в условиях энергетического кризиса и намерен обратиться с этим вопросом к российскому президенту. По словам Вучича, он будет просить у Путина «максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы». Те цены, которые сейчас на бирже, не сможет выдержать никто, отметил политик.