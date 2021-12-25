Вице-президент Ирана сообщил, что страна погасила долг перед Россией за строительство АЭС в Бушере

Иран погасил долг перед Россией за строительство АЭС в Бушере Фото: REUTERS

Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами рассказал, что страна погасила долг перед Россией за строительство атомной электростанции Бушере.

- Нет. Сейчас нет. Иран выплатил все долги России по АЭС, — цитирует РИА Новости ответ политика на вопрос о наличии долга.

Ранее российский посол Леван Джагарян сообщал, что данный вопрос не урегулирован, потому что из-за американских санкций средства Ирана заблокировали в банках Японии и Южной Кореи.

До этого появилась информация, что Россия и Иран 6 июня подписали соглашение об отмене индивидуальных виз для туристов, путешествующих группой. Об этом сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали, указав на то, что туристы из обеих стран смогут путешествовать через аккредитованные компании. Джалали уточнил, что согласно подготовленному документу, туристы из обеих стран смогут путешествовать в Иран и Россию через аккредитованные компании. Виза де будет выдаваться одна - на всю группу.