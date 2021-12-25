Бывший канцлер Австрии Курц устроился на работу в частную компанию в США

Себастьян Курц Фото: REUTERS

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц будет работать в частной компании в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщила газета Osterreich, ссылаясь на источники в окружении политика.

Как пишет издание, бывший австрийский лидер отправится в США уже в январе. Рабочий контракт с одной из частных компаний был подписан еще перед католическим Рождеством. Курц будет работать в сфере инвестиций и будет зарабатывать примерно 500 тысяч евро в год. При этом название компании не уточняется.

Отмечено также, что основную часть времени Курц будет проводить в США и иногда приезжать в Австрию.

Напомним, 10 октября Себастьян Курц объявил об уходе в отставку. Тогда временно исполняющим обязанности был назначен глава Министерства иностранных дел Австрии Шалленберг. По словам Курца, он сложил с себя полномочия канцлера, но остается лидером Австрийской народной партии. Курц стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Его подозревают в подкупе средств массовой информации за подачу возглавляемой им правящей Австрийской народной партии в выгодном свете. Себастьян Курц информацию об этом отрицает. По его словам, это все «происки недоброжелателей».