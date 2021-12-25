Родители девятилетнего вундеркинда Алисы Тепляковой выступили с открытым письмом

Студентка МГУ Алиса Теплякова. Фото: Youtube

Родители девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой опубликовали в "Живом журнале" открытое письмо. Они попросили контролирующие органы вмешаться в ситуацию, которая произошла с их дочкой на экзамене.

Как ранее писал сайт kp.ru, один из экзаменов Алисы 21 декабря закончился потасовкой между ее отцом и представителем факультета психологии МГУ. Папа ждал дочку возле охраны, а узнав, что Алисе поставили "неудовлетворительно", попытался прорваться в аудиторию и "разобраться с преподавателями". Мужчина разошелся так, что пришлось вызывать наряд полиции, а экзаменаторов выводить через черный ход в целях безопасности. Одному из сотрудников понадобилась медицинская помощь.

Как сообщают в опубликованном в "Живом журнале" письме родители Алисы Тепляковой, за три дня до экзамена девочку "внезапно в одностороннем порядке перевели на ИУП" (индивидуальный учебный план). Во встрече с деканом родителям, якобы, отказали. Также, пишут Тепляковы-старшие, представители МГУ якобы сообщали СМИ частную информацию об Алисе, которая не всегда была достоверной. А во время экзамена мешали девочке и нарушали ее права.

"Просим контролирующие органы, <…> вмешаться в данную ситуацию, дать правовую оценку действиям сотрудникам факультета психологии МГУ, привлечь к установленной законом ответственности должностных лиц и защитить права несовершеннолетнего", — говорится в послании.

Тепляковы также пожаловались, что в МГУ нарушают законодательство, а со стороны факультета идет "беспрецедентная травля".

Напомним, что свое мнение на всю историю Алисы Тепляковой высказала уполномоченный по правам детей в РФ Мария Львова-Белова. Она сказала, что аппарат уполномоченного следит за судьбой девочки самого начала, как только СМИ стали мелькать материалы о ней.