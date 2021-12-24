Уполномоченный по правам ребёнка в России прокомментировала историю Алисы Тепляковой: "Все под контролем, у органов опеки к семье вопросов нет"

Мария Львова-Белова отметила, что необходимо организовать для девочки индивидуальное обучение в МГУ. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

История семьи Тепляковых, воспитывающей по их собственным заявлениям, вундеркиндов, не сходит с полос газет вот уже с июня. Тогда выяснилось, что старшая из детей Алиса закончила школу в восемь лет, успешно сдала ЕГЭ, и поступила в самый престижный и старейший университет страны МГУ.

Скандалы и разговоры начались буквально самого начала учебы. Папа Евгений и мама Наталья бесконечно писали жалобы на руководство вуза. Основная претензия - не предложили индивидуальный план, не пускают родителей сопровождать дочь на пары. К сессии ситуация обострились. На прошлой неделе Евгений Тепляков устроил потасовку в МГУ. Что там именно случилось пока не ясно, отец уверяет что его не пускали к ребёнку на экзамен. Преподаватели – что Тепляков был недоволен неудовлетворительный оценкой Алисы по ведению в психологии. Так или иначе, но к семье, которая и до этого была у всех на виду, теперь внимание ещё более пристальное.

Многие в сети призывали устроить проверку органов опеки, чтобы понять не угрожают ли детям опасность. Комментарии стали давать до этого молчаливые педагоги психфака. Мол, ничего уникального в Алисиных знаниях нет, просто у девочки хорошо развита фотографическая память, все запоминает, но о чем говорит, не понимает.

Ни школа, где числилась на домашнем обучении Алиса Теплякова, ни органы опеки района никаких комментариев не давали и не дают.

Зато свое мнение на всю историю высказала уполномоченный по правам детей в РФ Мария Львова-Белова, как говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена, поступившем в редакцию kp.ru.

Она сказала, что аппарат уполномоченного следит за судьбой девочки самого начала, как только СМИ стали мелькать материалы о ней.

- Безусловно, законные представители имеют преимущественное право в решении вопросов об образовании и воспитании своих детей перед всеми другими лицами, - Сказала Львова-Белова. - При этом следует признать, что обсуждаемый прецедент детально не урегулирован действующим законодательством, а значит, отвечать на возникающие вопросы и договариваться об их разрешении следует участникам образовательного процесса, и при необходимости, другим компетентным органам, включая суд.

Что важно отметить. Девочка уже завершила основное общее образование и в рамках действующего законодательства имеет право на получение высшего. Сейчас отношения между вузом, родителями и ребенком регулируются стандартным договором, в котором прописан порядок оказания образовательных услуг, не учитывающий жизненную ситуацию девочки и ее возрастные потребности.

О необходимости использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения Алисой образовательной программы, наш аппарат информировал представителей психологического факультета МГУ.

Допускаем, что администрация учебного заведения может издать дополнительный внутренний акт по данному вопросу.

Вместе с тем, по имеющимся сведениям, органы опеки и попечительства по месту жительства Алисы Тепляковой, не видят сегодня угрозы жизни и здоровью ребенка. Алисе и всей семье, при желании родителей, могут предоставить бесплатные услуги психологов, медиаторов и других специалистов, работающих в сети Семейных центров.

Ситуация остается на моем личном контроле. Наша команда готова участвовать в переговорах сторон для поиска наилучших решений.

В семье Тепляковых кроме Алисы воспитывается еще шестеро детей. Младший брат, семилетний Хеймдалль, в этом году будет сдавать ЕГЭ. И, как рассказал сайту KP.ru глава семейства Евгений, сын уже успешно написал итоговое сочинение. То есть, он потенциальный абитуриент - 2022 года.

«КП» продолжает следить за развитием событий. Впереди у Алисы еще два экзамена и одна пересдача.

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