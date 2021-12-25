Отец Алисы Тепляковой рассказал, зачем вызвал полицию на экзамен в МГУ

Студентка МГУ Алиса Теплякова. Фото: Youtube

Отец 9-летнего вундеркинда Алисы Тепляковой, которая учится в МГУ, рассказал свою версию конфликта с преподавателями факультета во время первой сессии дочки. 21 декабря Евгений Тепляков ждал ее возле охраны, а узнав, что Алисе поставили "неудовлетворительно", попытался прорваться в аудиторию.

Как рассказал отец Алисы Тепляковой kp.ru, его дочь во время экзамена якобы не выпускали из аудитории.

"Ей говорят: нельзя. Ей 9 лет, она не может просто встать и уйти. Дверь, между прочим, была закрыта. Полиция это подтвердила. Я неоднократно говорил: пожалуйста, верните мне ребенка. Мне говорили - мы не вернем. Свяжитесь с учебной частью, экзамен нужно останавливать. Происходит не то, на что мы давали согласие. «Нам все равно»", - сообщил Евгений Тепляков.

По его словам, он вызвал полицию и после того, как об этом узнали преподаватели, они "отпустили Алису".

Как ранее писал сайт kp.ru, в МГУ рассказали свою версию произошедшего с Алисой Тепляковой и ее отцом 21 декабря. Зам. декана по учебной работе факультета Артем Ковалев сообщил, что Евгений Тепляков, узнав о неуспехе дочки на экзамене, разошелся так, что пришлось вызывать наряд полиции, а экзаменаторов выводить через черный ход в целях безопасности. Одному из сотрудников даже понадобилась медицинская помощь.