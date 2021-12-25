"Газпром" заявил о готовности поставлять дополнительные объемы газа в Европу Фото: Олег ЗОЛОТО

В компании "Газпром" заявили о готовности поставлять дополнительные объемы газа в Европу в рамках долгосрочных контрактов. Об этом 25 декабря рассказал представитель организации Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, цена для западных стран за поставку ресурса будет существенно ниже, чем на споте.

Накануне в "Газпроме" сообщали, что Европа уже потратила рекордные объемы газа из своих хранилищ. Так, по состоянию на 22 декабря из них израсходовано более 40% от объема газа, закачанного в 2021 году. Больше всего из хранилищ потратили 21 и 22 декабря - 700 миллионов куб. м и 712 миллионов куб. м соответственно.

Сейчас в европейских странах наблюдается значительный рост цен на газ. Скачки стоимости начались еще весной 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. Однако в декабре ценник подскочил почти до 2600 долларов.