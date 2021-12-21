Цена на газ в Европе достигла рекордных 2 000 долларов Фото: REUTERS

Цены на газ в Европе превысили отметку в 2 000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В ходе торгов во вторник, 21 декабря, стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF подскочила до 2004 долларов за тысячу кубометров или 171,52 евро за МВт·ч. Незадолго до этого газ поднялся до 1940 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, днем ранее, 20 декабря, компания «Газпром» решила не бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе следующего года, а позже приостановила транзит газа в Германию по трубопроводу «Ямал – Европа». Как писал сайт kp.ru, утром стоимость голубого топлива в Европе выросла почти на 8%, превысив отметку в 1 850 долларов за тысячу кубометров, что произошло впервые с 6 октября текущего года.