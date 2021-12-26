Юрист Корытов предупредил курильщиков о новых штрафах в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов предупредил россиян о новых штрафах за курение.

По его словам, теперь граждан начнут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях. А если вдруг по вине курящего случится пожар, то ответственность будет строже.

Эксперт также рассказал, что в 2021 году цена на сигареты выросла на 20%, а в 2022 году все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки "Честный знак".

Напомним, с 1 января 2021 года в России повысились акцизы. Это означает, что в стране произошло повышение цен на табачную продукцию и алкоголь. Также ранее сообщалось, что с 28 января 2021 вейпы, электронки и кальяны приравнивается к табачным изделиям. И для поклонников всех видов устройств, где что-то такое используется, поэтапно вводятся те же ограничения, что и для любителей подымить обычной сигаретой.