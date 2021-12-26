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Экономика26 декабря 2021 5:03

В "Газпроме" назвали неприемлемыми заявления о недостаточных объемах поставок газа в Европу

Представитель компании подчеркнул, что поставки можно увеличить в рамках действующих долгосрочных контрактов
Роман КИЛЬМЯШКИН
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"Газпром" исполняет обязательства по действующим контрактам

"Газпром" исполняет обязательства по действующим контрактам

Фото: REUTERS

"Газпром" выполняет все обязательства по действующим контрактам с европейскими странами, а заявления об обратном – "вранье и ложь", заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

"Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемы, и не соответствующими действительности. А проще говоря, вранье и ложь", - констатировал Куприянов.

Он уточнил, что "Газпром" готов увеличить поставки в рамках действующих долгосрочных контрактов, а цена на газ по ним выше, чем на спотовом рынке.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Газпром" приостановил транзит газа в Германию по газопроводу "Ямал – Европа" из-за отказа от бронирования на 21 декабря.

Напомним, на большой пресс-конференции российский лидер Владимир Путин объяснил, что российская сторона не забронировала трафик по газопроводу, потому что компании-покупатели не выставили заявок.