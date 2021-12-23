Путин об обвинениях против Газпрома: "Врут все время! Тень на плетень наводят"

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, заявил, что Газпром поставляет весь объем, которые запрашивают наши контрагенты по контрактам, отметив, что противники пытаются переставить все «с ног на голову».

«Никакой здесь правды нет, это просто попытка поставить все с ног на голову снова. Врут все время! Тень на плетень наводят. Газпром поставляет весь объем, которые запрашивают наши контрагенты по контрактам», - заявил он, также указав на то, что идет увеличение поставок.

Путин также отметил, что никто ничего не захватывает, а Россия не единственный поставщик газа на рынке. По его словам, возникший дефицит газа действительно проблема.

«В том числе западные операторы хранят свой газ на Украине. Начали его активно поднимать и использовать в своих странах. Мы же говорили - не надо разрушать контракты долговременные. Нет, твердила еврокомиссия, рынок отрегулируют. Отрегулировал - 2 000. Пожалуйте», - отметил он.

Российский лидер также объяснил, что «Газпром» не забронировал трафик по газопроводу «Ямал-Европа», потому что компании-покупатели не выставили заявок. «Так а чего же транзитировать если нет заявок», - добавил глава государства.

Напомним, ранее «Газпром» решил не бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе следующего года, а позже приостановила транзит газа в Германию по трубопроводу «Ямал – Европа». Как писал сайт kp.ru, утром стоимость голубого топлива в Европе выросла.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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