Глава МИД Германии Бербок анонсировала пересмотр политики экспорта вооружений

Анналена Бербок Фото: REUTERS

Германия намерена скорректировать политику в области экспорта вооружений. Об этом заявила глава министерства иностранных дел (МИД) ФРГ Анналена Бербок в комментарии агентству DPA.

"Мы работаем над законом, который еще более четко будет регулировать критерии возможности поставок", - констатировала Бербок.

По ее словам, немецкие власти собираются заново проверить всю политику в области экспорта вооружений, которая велась в прошедшие годы.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что руководство Германии заблокировало поставку вооружения в страну через НАТО. По его словам, в ноябре ФРГ запретила закупку противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников.

Напомним, украинский посол в Берлине Андрей Мельник считает, что новый канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли одобрит поставку вооружения Украине. По мнению дипломата, глава правительства ФРГ займет в этом вопросе "железобетонную позицию", совпадающую с курсом кабинета министров Ангелы Меркель.