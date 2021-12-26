Песков назвал Индию и Китай партнерам и союзниками России

Песков рассказал, что Россия координирует свои международные действия с союзниками и партнерами, особенно с Китаем.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал Индию и Китай странами-партнерами и странами-союзниками РФ. Так он сказал сказал в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».
Песков отметил, что РФ во многом координирует свои действия на международной арене с союзниками и особо выделил из этой когорты Китай.
«Мы во многом координируем наши действия на международной арене, особенно с Китайской Народной республикой», – сказал официальный представитель Кремля.