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Политика26 декабря 2021 12:00

Песков назвал Индию и Китай партнерам и союзниками России

Представитель Кремля заявил, что Россия координирует с КНР свои действия на международной арене
Мария ПАВЛОВА
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Песков рассказал, что Россия координирует свои международные действия с союзниками и партнерами, особенно с Китаем.

Песков рассказал, что Россия координирует свои международные действия с союзниками и партнерами, особенно с Китаем.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал Индию и Китай странами-партнерами и странами-союзниками РФ. Так он сказал сказал в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков отметил, что РФ во многом координирует свои действия на международной арене с союзниками и особо выделил из этой когорты Китай.

«Мы во многом координируем наши действия на международной арене, особенно с Китайской Народной республикой», – сказал официальный представитель Кремля.