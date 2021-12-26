Путин о безопасности и "красных линиях": Россию приперли дальше некуда Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, говоря о вопросах безопасности, заявил, что Россию "приперли к такой линии, что дальше двигаться уже некуда".

Глава государства отметил, что уже не раз говорил о линиях, которые нельзя переходить.

- Я же ведь уже говорил о "красных линиях", через которые, мы считаем, нельзя переходить. Я хочу, чтобы всем было понятно: дело не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они же нас приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда! - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Путин неоднократно заявил, что Москва и ее партнеры будут настаивать о недопустимости расширения НАТО на восток. Он напомним о своих словах, что Россия будет добиваться гарантий безопасности со стороны стран Запада по данному вопросу.

Также представитель Кремля Дмитрий Песок заявлял, что непродвижение НАТО в восточном направлении - это "вопрос жизни и смерти для России". Он уточнил, что Запад обманывал РФ на протяжении двух десятков лет, и продолжение этого обмана ставит под угрозу национальную безопасность страны.