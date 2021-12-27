Матвиенко заявила о неготовности системы медстрахования в России к пандемии коронавируса

Матвиенко заявила о неготовности системы медицинского страхования в России к пандемии ковида. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что система медицинского страхования в РФ не была готова к работе в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом она говорила на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2021 года в понедельник 27 декабря.

Матвиенко указала на то, что необходимо серьезно подумать о развитии и усовершенствовании системы медстрахования.

«Показала свою слабость, я считаю, наша система медицинского страхования. Она оказалась не готова к этим форс-мажорным обстоятельствам, вызванным ковидом. Я думаю, что нам нужно очень серьезно подумать о развитии страховой медицины, о принципах развития страховой медицины», - сказала Валентина Матвиенко.

Также на kp.ru сообщалось, что Валентина Матвиенко призвала к стопроцентной вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции. По его словам, пандемия COVID-19 на территории Российской Федерации закончится, когда уровень антител у населения достигнет 70-75 процентов.