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27 декабря 2021 14:36

Иван Ургант вновь готовит итальянское шоу «CIAO, 2021!» на Новый год

Иван Ургант заявил, что на Новый год готовит сиквел итальянского шоу «CIAO, 2021!»
Авторы (2):
Павел САДКОВ
Павел САДКОВ
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Иван Ургант подготовил сиквел "итальянского" шоу «CIAO, 2021». Фото urgantshow.ru.

Иван Ургант подготовил сиквел "итальянского" шоу «CIAO, 2021». Фото urgantshow.ru.

Телеведущий Иван Ургант собирается проводить 2021 год итальянским шоу. На Первом канале 1 января в 22.30 покажут сиквел «CIAO, 2021». По словам Урганта, его команда не устала от итальянского языка и предполагает «проверить на прочность» итальянских и российских зрителей.

«Мы не устали от итальянского языка, так что в этом году будет сиквел «CIAO, 2021». Снова переместимся в Италию, но к нам придут совершенно другие артисты, не будет никого из тех, кто пел год назад. В общем, мы будем продолжать проверять на прочность терпение итальянского и российского зрителя», - сказал Ургант в интервью сайту kp.ru.

Ургант отметил, что за год уровень его итальянского не изменился.

«Мое знание итальянского языка остается на том же восхищенно дилетантском уровне. Я говорю на итальянском с огромным удовольствием без всякого на то основания», - сказал телеведущий.

Впервые псевдоитальянское новогоднее шоу «Вечерний Ургант. CIAO, 2020» появилось год назад. Российские певцы исполняли свои хиты на итальянском, в аранжировках а-ля песенный фестиваль в Сан-Ремо. Они были одеты в костюмы в утрированном стиле 80-х, выступления перемежались скетчами с участием российских знаменитостей. Программу высоко оценили в Италии. Итальянские зрители назвали ее гипертрэшем и комедийным шедевром.