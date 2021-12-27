Иван Ургант: «На Новый год детям ничего не дарю! Дед Мороз отлично сам справляется»

Иван Ургант на съемках новогоднего шоу «Вечерний Ургант. Chao-2021». Фото urgantshow.ru

СИТУАЦИЯ ДЕРЖИТ НАС В ТОНУСЕ

- Иван, год заканчивается. Вы как-то для себя обычно подводите итоги? Каким был для вас год?

- Вроде неплохой год был, но какой-то странный все равно, из-за ковида, из-за того, что мы не ездили за границу. С другой стороны, мы поездили по России. Мы с Познером снимали фильм про Россию и пошли на корабле по Волге. Это было очень интересно, я для себя многое открыл и многому порадовался. Прежде всего, людям, которых я встретил, с которыми познакомился. От этого у меня какое-то совершенно замечательное ощущение.

Но при этом во всем мире существует коронавирус, напряженность между государствами, непростая политическая обстановка... Но это происки врагов, естественно, как внешних, так и, как мы знаем теперь, и внутренних. Неважно, как они называются, иноагенты, или государственные изменники, или оскорбляющие чувства тех или иных людей. В общем, ситуация держит нас все время в тонусе, если не сказать, в гипертонусе.

- Сложилось впечатление, что в этом году вы сконцентрировались на вашем шоу, при том, что очень многие проекты набирают популярность в интернете. Максим Галкин весь Youtube заполонил. Можно сказать, что вы не так заточены теперь за молодежную аудиторию?

- Для начала, я себя никогда не сравниваю с Максимом. Да и как может человек, который медленно на ослике едет по сельской дороге, сравнивать себя с пролетающей над ним кометой? Максим - комета. Сверхзвуковой истребитель. И единственное, что мне остается, это грустно смотреть ему в хвост.

Максим Галкин и Иван Ургант. Фото urgantshow.ru

Что касается интернета, молодой аудитории, наше шоу позволяет делать много такого, что интересно людям разных возрастов. И все это можно смотреть и по телевизору, и в интернете. У нас тут и дети были, приходят совершенно разные герои - от тиктокеров до кумиров старших поколений.

НОВЫЙ ГОД ОТ ИВАНА

- Расскажите, что «Вечерний Ургант» приготовил для новогоднего эфира?

- Мы перебирали разные варианты и поняли, что мы недосказали то, что хотели в прошлом году. Знаете, даже у пластинки, которая символизирует эпоху 80-х, когда все слушали итальянскую эстраду, две стороны. И это тот случай, когда пластинку хочется не сменить, а перевернуть.

Мы не устали от итальянского языка, так что в этом году будет сиквел «CIAO, 2021». Снова переместимся в Италию, но к нам придут совершенно другие артисты, не будет никого из тех, кто пел год назад. В общем, мы будем продолжать проверять на прочность терпение итальянского и российского зрителя.

- Вы на итальянском уже как говорите?

- Мое знание итальянского языка остается на том же восхищенно дилетантском уровне. Я говорю на итальянском с огромным удовольствием без всякого на то основания.

Манижа. Фото urgantshow.ru

- Лично для вас в детстве Новый год был важным праздником?

- Конечно, Новый год - мой самый любимый праздник. Благодаря этому празднику, я чувствую, что мое детство не до конца закончилось.

- Помните, когда у вас закрались сомнения в реальности Деда Мороза?

- Когда увидел своего дедушку в костюме Деда Мороза. С этого момента я перестал верить в Деда Мороза и поверил в дедушку.

- Какие-то особенные традиции были в вашей семье?

- Помню, что моя мама придумывала что-то постоянно. Надо было с закрытыми глазами снимать развешенные на нитке подарки. И мне это очень не нравилось. Как-то унизительно – ты идешь, ничего не видя, с этими ножницами идиотскими и срезаешь ненужную тебе расческу.

- А сейчас вы детям как подарки дарите?

- Я вообще не дарю детям никаких подарков. Подарки детям дарит Дед Мороз и кладет их исключительно под елку. И дарит он то, что дети пишут в записках. Которые, они кладут в морозильник, конечно. А куда еще? Не в сервант же? Туда я кладу деньги.

- Момент осознания правды о Деде Морозе может нанести психологическую травму ребенку?

- У нас все дети довольно безболезненно проходили этот момент. Не было такого, что в какой-то момент к тебе заходит ребенок с наполненными слезами глазами и говорит: «Что же ты, отец, мне все эти годы врал?».

Сергей Бурунов. Фото urgantshow.ru

ПРО ЗЛОБУ И ОСИНОВЫЙ КОЛ

- Как собираетесь провести Новый год? Страшно представить, сколько стоит пригласить Ивана Урганта в праздничную ночь...

- Вы про корпоративы? Про вечеринки богатых людей, которые требуют присутствия ведущего? В своей записке Деду Морозу в прошлом году я просил, чтобы их было как можно больше.

- В этом году много обсуждали день рождения блогерши Елены Блиновской, который вы вели. И довольно хамское поведение именинницы...

- Не конкретно этот корпоратив я имел в виду, когда писал записку Деду Морозу, но он почему-то решил именно так. А то, что было много обсуждений, так для этого, мне кажется, он и проводился. Чтобы это видео везде разошлось и его все обсуждали.

Алла Михеева. Фото urgantshow.ru

- Вы переживали из-за этого?

- Нет, я спокойно к таким вещам отношусь.

- А к хейту (этот термин можно описать как травя, злоба - авт.) в соцсетях? Читаете злобные отклики? У всех же есть злые комментаторы.

- Ну да, я почитываю иногда. Благодаря этому чтению я узнал, что слово «еврей» можно писать через «и», например - «иврей». Да, какие-то вещи я для себя узнаю. Я просто не придаю этому очень большого значения и не очень много времени этому посвящаю. Если бы я читал все комментарии... Как человек, склонный винить во всем исключительно только себя, я бы страшно переживал. И думал, что если человек мне пишет «сдохни, тварь поганая, что же ты смеешь своим ртом говорить на нашем Первом канале такие вещи, вогнать бы кол осиновый в твою глотку, только бы нашел тебя, мразь»… Когда я читаю такой комментарий, я в первую очередь думаю: может быть, самому найти эту осину, чтобы человеку в такую погоду не приходилось этот кол где-то искать.

Баста и Полина Гагарина. Фото urgantshow.ru

- Сейчас в других странах много говорят о роли репутации, о том, что массовая атака злых комментариев может разрушить любую самую успешную карьеру...

- Вы хотите сказать, что у нас не так? Что у нас не особенно прислушиваются к общественному мнению?

- В общем-то, да.

- Какие-то революционные мысли у вас. Не знаю. Мне кажется, у нас умеют слушать людей. Хейт есть у всех. И спрогнозировать его тоже очень сложно. Это может – раз! – и все обрушить, а может, и нет. По-разному бывает. С абсолютной уверенностью могу сказать, что никто не застрахован от этого. И сколько бы ты ни делал чего-то с точки зрения людей не позорного, в одну секунду эту люди начнут писать тебе совершенно другое, настроение меняется мгновенно. И мы все становимся очень нетерпимыми и категоричными.

Евгений Понасенков. Фото urgantshow.ru

ШУТКИ И НАКАЗАНИЯ

- В этом году комика Идрака, пусть и за довольно сомнительные шутки, но серьезно наказали, запретив даже приезжать в Россию. За шутки можно наказывать?

- Наказания за шутки очень пагубная вещь. Наверное, для этого есть штрафы, а не аресты. С Идраком я знаком не очень хорошо, но абсолютно убежден, что он не является врагом нашей страны. Его поступок не требует заключения под стражу на десять дней и высылки за пределы страны. Он мог ошибочно, не рассчитав свои юмористические силы, кого-то обидеть, или вложить не тот смысл, или запутать людей. Но эти вещи надо проговаривать, а не пытаться на его примере заткнуть рты всем остальным.

Нам нужно думать о том, чтобы выращивать поколение людей свободных, любящих свою страну. А такого человека нельзя воспитать и вырастить в страхе. Страх не должен проникать в умы и сердца молодых людей.

Анита Цой и Анатолий Цой. Фото urgantshow.ru

- Ваш друг и коллега про «Прожекторперисхилтон» Гарик Мартиросян сказал, что не готов отвечать за всех комиков страны. И за это его самого едва не затравили.

- К сожалению, все настолько обнажено, что ни у кого не осталось терпения и возможности просто принять другую точку зрения. Это точка зрения Гарика Мартиросяна. Я, например, с ней не согласен. Но Гарик очень умный человек, который имеет полное право иметь свою точку зрения по любому поводу.

ВОЗРАСТ И ЮМОР

- Новые поколения куда свободнее, чем мы. Вы согласны с тем, что юмор - дело молодых? Пополняете команду молодыми авторами?

- Обязательно! Но знаете, мне хочется, чтобы и старые люди оставались. Потому что здорово, когда одно с другим смешивается и сочетается. Когда и старость может, и юность хочет. Я в ноябре был в Нью-Йорке на съемках Saturday Night Live и смотрел на команду, которая там работает. 70 с чем-то лет Лорну Майклзу, который все это придумал, когда ему было 30 с небольшим, в 1974-м году. 47 лет назад. И он со всем этим справляется. При этом огромное количество людей работает с ним. Многим из них за пятьдесят. Но много и тех, кому еще и тридцати нет. В этом и есть прекрасный творческий синтез.

- В уходящем году вы вели «Вечерний Ургант» на Байконуре, когда улетал экипаж с Юлией Пересильд и Климом Шипенко. Для вас это событие года?

- Это большое событие.

Юлия Пересильд. Фото urgantshow.ru

- Вы на протяжении нескольких лет много довольно остро шутили про господина Рогозина. После того, как вы участвовали в запуске Юлии Пересильд в космос, казалось, что шутки прекратятся. Но вы снова про него шутите!

- А вы думали, что эти шутки закончатся? Есть сложившиеся стереотипы, связанные с Роскосмосом, с Дмитрием Рогозиным. Мы поехали, посмотрели с большим удивлением и интересом. Захотелось ли нам после этого перестать шутить? Да нет, не захотелось. Но не могу сказать, что когда мы шутили про Дмитрия Олеговича или про всех остальных людей в Роскосмосе, мы не испытывали к ним уважения. Слушайте, мы шутим друг про друга. Я про папу родного шучу. И что же, я его не уважаю после этого? Да еще как уважаю, более того - люблю.

- Осенью состоялся концерт программы «Прожекторперисхилтон» в заполненном «Крокус-сити». Означает ли это, что этот формат настолько востребован, что его можно вернуть на ТВ?

- Нет. Но люди действительно пришли и многие досидели до конца, а значит в рамках одной встречи, мы можем себе позволить собраться, что-то придумать и повеселиться. Мы сделали концерты и в Москве, и в Петербурге, и запланировали даже несколько встреч на следующий год. А этот концерт мы еще и сняли, и собираемся показать на одной из платформ.

Блогер Wylsacom. Фото urgantshow.ru

- Вы сделали очень трогательный выпуск, посвященный вашему папе. Вы в конце 1980-х, начале 1990-х с какими чувствами его юмористические передачи смотрели?

- Я их не просто смотрел, я вырос на этом. Если бы не было этих программ, может быть, и я бы не состоялся, и я бы совершенно точно был другим человеком.

- Не обидно, что юмор так стремительно устаревает?

- Все устаревает, и кино, и книги. Хотя, с другой стороны, ты сейчас читаешь Зощенко – смешно, Гоголя читаешь – смешно. Что-то устаревает, что-то нет.

Папин юмор появился на фоне фантастического чувства приближающейся свободы после долгих лет несвободы, прежде всего ментальной. И папин юмор, конечно, продукт перестройки. Конечно, они тоже критиковали, шутили про власть, про государство. Так и должно быть, надо шутить про власть, про государство, чтобы власть не расслаблялась.

Я недавно пересматривал спектакли театра «Четвертая стена» Вадима Жука года 89-го. Я смотрел и видел глаза людей, которые наконец-то услышали то, что они давно хотели услышать. Какое в них было счастье.

Дмитрий Хрусталев. Фото urgantshow.ru

- Еще в этом году кипели споры о скульптуре «Глина N 6», которую установили в Москве на Болотной набережной. Максим Галкин, выразил мнение большого количества людей, что это вовсе не искусство, Ксения Собчак, и другая группа людей, заявляет, что это-то как раз и искусство. Вы на чьей стороне?

- Как бы мне ни хотелось быть либо с Галкиным, либо с Собчак, я нахожусь не там и не там. Я среди тех, кто очень доволен, что это появилось, и что это преобразило и город, и конкретно это место. Это очень красивое место в Москве сейчас. И скульптура как будто бы там всегда и стояла. И здание ГЭС-2, которое открыл наш президент своим визитом, феноменальное. Я надеюсь, что это то культурное пространство, которое будет многое менять. Мы сказали об этом в нашей программе одну-единственную фразу, которую я с удовольствием повторю. Я всегда радуюсь новым памятникам. Это первый за долгие годы памятник в Москве, у которого нет ни автомата, ни меча.

- Вы уже знаете, как вы проведете каникулы?

- Пока не знаю. Пока я жду исключительно новогодней ночи, потому что ее очень люблю. Тем более что в новогодние дни выйдет наш праздничный выпуск «CIAO, 2021».