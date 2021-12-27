В новом оборонном бюджете США не предусмотрены санкции против «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год. В нем не предусмотрены санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».

В заявлении Белого дом отмечается, что ассигнования пойдут в основном на программы Министерства обороны США и военное строительство, а также на программы Министерства энергетики в сфере национальной безопасности и на программы в сфере разведки. Объем бюджета составляет 768 миллиардов долларов.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс ранее заявлял, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции в отношении компаний, связанных с газопроводом «Северный поток – 2».

Как писал сайт kp.ru, 23 ноября Минфин США ввел санкции в отношении компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с трубопроводом «Северный поток – 2». Transadria зарегистрирована на Кипре, а связанное с ней судно Marlin ходит под российским флагом.