Правительство упростило порядок получения компенсаций на погашение ипотеки для многодетных семей

Ранее для получения выплаты нужно было обратиться в банк лично или дистанционно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 28 декабря, сообщил, что многодетные родители смогут оформить получение единовременной выплаты на покупку квартиры через портал госуслуг. О нововведении он рассказал на заседании правительства.

Мишустин напомнил, что правительство продолжает оказывать поддержку многодетным семьям. По инициативе президента они получают единовременную выплату до 450 тыс. рублей, чтобы полностью или частично погасить заем на покупку квартиры или дома. В условиях пандемии сделать это будет можно безопаснее, не выходя из дома - с помощью портала Госуслуг. Ранее для получения выплаты нужно было обратиться в банк лично или дистанционно.

"Теперь механизм предоставления такой поддержки доработан, оформить ее можно буквально не выходя из дома, через портал государственных услуг в любое удобное время сформировать заявление, приложить необходимые документы в электронном формате и направить их на рассмотрение", - рассказал Мишустин.

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