Попова заявила, что штамм коронавируса «Дельта» доминирует в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Штамм коронавируса «Дельта» остается в России доминирующим вариантом COVID -19, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В Российскую Федерацию штамм «Дельта» попал с путешественниками, но не из Индии, а из курортных зон мира, где отдыхали наши граждане, и также достаточно широко распространился. Он сегодня остается доминирующим в Российской Федерации», – сказала глава ведомства.

Напомним, заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снизилась за прошедшую неделю на 11,3%.

Как писал сайт kp.ru, в России 28 декабря 2021 было выявлено 21 922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Между тем Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Так, в новую версию вошла информация о новом штамме коронавируса «Омикрон».