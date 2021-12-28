Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в России упала за неделю на 11% Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снизилась за прошедшую неделю на 11,3%, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тысяч населения, уточнила глава ведомства. По ее словам, снижение заболеваемости фиксируется в 76 регионах страны, при этом тенденция к сокращению числа новых случаев заражений коронавирусом наблюдается на протяжении семи недель подряд.

Как писал сайт kp.ru, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России по итогам выходных дней превысил 61%.

Напомим, в России 28 декабря 2021 было выявлено 21 922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Между тем Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Так, в новую версию вошла информация о новом штамме коронавируса «Омикрон».