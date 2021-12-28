Премьер Белоруссии допустил создание единой с Россией валюты

Москва и Минск могут принять решение о введении единой валюты, если это будет выгодном обеим сторонам, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

«Возможно, будет обсуждаться вопрос о единой валюте. Если это будет признано выгодным для обоих государств», – сказал он в интервью телеканалу «Мир».

Как отметил белорусский, решение о единой валюте будет приниматься при наличии необходимых условий. Среди таких он назвал единое экономическое пространство и законодательство Союзного государства.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Белоруссия пока не обсуждают предметно вопрос о создании единой валюты Союзного государства.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что уровень интеграции Союзного государства гораздо ниже, чем в Евросоюзе.