Кадыров пояснил, что слова о возможности «присоединения Украины к России» — это только его личное мнение

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил свое высказывание по поводу возможности «присоединения Украины к России», если Киев не прекратит антироссийскую политику. Он подчеркнул, что это только его личное мнение.

«Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин России, который беспокоится за свою республику, народ и государство. Это мое мнение, потому что судьба и безопасность нашего государства сейчас находятся в крайне тяжелой ситуации», - сказал он.

Кадыров подчеркнул, что «если мы сдадим свои позиции, нам могут диктовать, как и другим, свои условия». Кроме того, он отметил, что «Запад не принесет нам пользы».

«То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов», - добавил чеченский лидер.

Напомним, как писал сайт kp.ru,ранее Кадыров заявил, что нельзя позволить западным странам разместить военные базы на Украине, неподалеку от российской границы. А при той политике, которую ведут нынешние власти, по его словам, «для Запада будет место, чтобы ставить там своим военные базы и диктовать свои условия нашему государству», и если бы ему поручили решить эту проблему, он давно бы ее решил, присоединив Украину к России.

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