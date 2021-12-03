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Политика3 декабря 2021 17:00

Как НАТО осваивает Украину и обучает терактам в Крыму

Поставки Киеву оружия из США и Британии — лишь вершина айсберга под названием «подготовка к войне с Россией». Его невидимая часть — военные базы, диверсии и киберцентры информационно-психологических атак
Александр КОЦ
Александр КОЦ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Не каждый член НАТО сегодня может похвастать таким обилием всевозможных структур Альянса на своей территории, как Украина

Не каждый член НАТО сегодня может похвастать таким обилием всевозможных структур Альянса на своей территории, как Украина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высокомерно отказал Москве в праве иметь свою сферу влияния и быть против вступления своих соседей в Североатлантический Альянс. «У России нет права голоса в этом вопросе, и она не имеет права устанавливать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей», объявил он. Но потом внезапно расчувствовался: «Жаль, что Россия закрыла офисы НАТО в Москве... Мы готовы обсуждать чувствительные вопросы. В том числе по Украине».

На деле же «чувствительные вопросы по Украине» натовцы трактуют слишком по-своему.

«США и НАТО накачивают Украину оружием. Идет ее глобальное военное освоение», - поставила диагноз представитель МИДа Мария Захарова. В переводе с дипломатического – наш задний двор заставили пушками и заселили спецназом потенциального врага.

Сегодня на территории Украины могут находиться до 4 тысяч военных США и еще 8,3 тысячи - из других стран НАТО. Решение о таком размещении иностранных войск ежегодно принимают в Киеве. Причем, даже не пытаясь скрыть его ярко выраженное направление — против России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высокомерно отказал Москве в праве иметь свою сферу влияния

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высокомерно отказал Москве в праве иметь свою сферу влияния

Фото: REUTERS

НЕВИДИМОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Не каждый член НАТО сегодня может похвастать таким обилием всевозможных структур Альянса на своей территории, как Украина. Единственное, чего не хватает Украине для полноправного участия в НАТО – это гарантий 5-й статьи (где написано, что тебя, в случае войны, защищают все страны блока) и размещения где-нибудь под Харьковом ракет, нацеленных на Россию.

Де-факто НАТО уже подошел к нашим границам. Просто пока не сильно это афиширует.

По самым скромным прикидкам, на территории Украины сегодня действует 10 военных объектов НАТО («КП» еще в октябре первой рассказала о них в статье своего военного обозревателя Виктора Баранца). Это, конечно, не военные базы в строгом понимании этого термина. Скорее «учебные центры». Но разница не принципиальная — просто иностранные войска назвали инструкторами — и все.

Взять, к примеру, Яворовский полигон под Львовом. На постоянной основе тут размещены 400 бойцов НАТО. С апреля 2021 года командующим базы назначен начальник оперативной группы «Raven» боевой части 81-й бригады «Stryker» Нацгвардии США полковник Джеймс Перрин. Под его чутким руководством офицеры Канады, Великобритании, Швеции, Польши, Дании и Литвы обучили войне по натовским стандартам 13 батальонов и 8 бригад армии Украины.

Или строительство 2 новых военно-морских баз на Азовском море - в Мариуполе и Бердянске - ведется при поддержке США. Основательно ведется, как для себя. Впрочем, почему «как»?

А на Черном море, в Очакове (в том самом, где русские войска славно били турок) строительный батальон морской пехоты США построил «Пункт оперативного управления кораблями». Официально — для Украины. На самом деле украинцам передали лишь часть базы. В другой части – размещены американские разведструктуры. Их интерес в Черном море очевиден.

По самым скромным прикидкам, на территории Украины сегодня действует 10 военных объектов НАТО

По самым скромным прикидкам, на территории Украины сегодня действует 10 военных объектов НАТО

Фото: REUTERS

СЕКРЕТНЫЕ ОТРЯДЫ

В 2021 году, чтобы как-то узаконить войска НАТО на своей территории, Киев принял новую Военную Стратегию, согласно которой основной противник - Россия. Украина может начать боевые действия в Крыму и Донбассе в любой момент. Вот только расхлебывать кровавую кашу, по этому документу, должен не Киев, а его «партнеры». В Стратегии записано, что «противостояние с РФ должно закончиться при военной поддержке Украины мировым сообществом» и «на выгодных для Украины условиях».

Главное – ввязаться в драку, а там – держите меня, семеро.

А еще в стратегии предполагается создание «сил сопротивления» (читай — боевой агентуры) в Донбассе и Крыму, а также «организация партизанских действий» (читай – диверсий и терактов). К ним и готовят украинских военных «эксперты» НАТО. Сегодня они есть практически во всех (!) армейских и разведывательных структурах Украины.

- С февраля 2019 года на Украине находятся специалисты Пентагона по транснациональным угрозам, которые консультируют СБУ (Службу безопасности Украины) по организации диверсий на российском направлении, - говорят наши источники в российских спецслужбах. - По инициативе разведок США в структуре Центра спецопераций СБУ создан новый диверсионно-разведывательный отдел для проведения операций за рубежом. Американцы сами набирают кандидатов в это сверхсекретное подразделение. С середины 2019 года инструкторами ЦРУ США ведется диверсионная подготовка сотрудников водолазного спецотдела и 6-го управления Центра спецопераций СБУ. За счет американских средств оборудуется полигон для подготовки снайперов и водолазов украинских спецслужб вблизи Светловодска (это Кировоградская область).

НАТО осваивает Украину

НАТО осваивает Украину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помните громкую историю? В июне 2019 года из города Снежного (территория ДНР) был похищен бывший командир местной роты ПВО Владимир Цемах. Оказалось - это сдавали экзамен украинские выпускники диверсионных курсов США.

Эти же структуры под руководством заокеанских кураторов в августе 2020 года пытались выкрасть в Подмосковье (!) экс-ополченца ДНР Романа Волянюка.

Они же разрабатывали операцию по 33 «вагнеровцам», задержанным в Минске, от которой сегодня так старательно открещивается Зеленский, чтобы прикрыть провал ЦРУ.

В июне 2019 года из города Снежного (территория ДНР) был похищен бывший командир местной роты ПВО Владимир Цемах

В июне 2019 года из города Снежного (территория ДНР) был похищен бывший командир местной роты ПВО Владимир Цемах

ЧЕРНОМОРСКОЕ УСИЛЕНИЕ

- На базе военно-дипломатической академии Главного управления разведки Минобороны Украины сотрудниками британской MI-6 организованы 3-недельные учебные курсы, - продолжает мой собеседник. – В 73-м морском центре спецопераций в Очакове ведется подготовка диверсионных групп для действий в Крыму и на Черном и Азовском морях, отрабатывается захват судов и береговых объектов. Канадские инструкторы обучают офицеров Украины прокладке маршрутов боевых групп в Черном море. Подводные пловцы под контролем 200 иностранных инструкторов (!) отрабатывают навыки захвата судов.

Особое внимание кураторов из НАТО к морской диверсионной учебе идет в русле новой военной стратегии Киева. Чтобы спровоцировать Россию, необязательно прорываться танковой колонной к Москве. А вот устроить большой теракт в Крыму, чтоб вызвать ответ России и ждать на помощь НАТО – совсем другое дело.

Три года назад разведки США и Британии буквально сканировало все происходящее в Керченском проливе, где на прорыв шли 3 украинских военных судна. Их поход, конечно, был обречен изначально. И спецы НАТО, прекрасно это знали. Они эту операцию и планировали. Им надо было выяснить, как Россия отреагирует на нарушение границ – скорость и алгоритмы действий пограничников, авиации, ПВО… Фактически, США и Британия силами несчастных украинских моряков провели разведку боем.

А в последние месяцы НАТО обнаглело и до прямых провокаций собственными силами. Вблизи наших морских границ проходят самые масштабные натовские учения с участием Украины. В ноябре 2021-го в небе вблизи Крыма в один день находились до 10 западных самолетов-разведчиков! А на море было тесно от кораблей НАТО, которые провоцировали береговую охрану России, чтобы понять их реакцию.

ТАЙНЫЕ ПОСТАВКИ

По сути, НАТО на территории Украины решает свои задачи руками «аборигенов». И накачивает их нужными для себя системами разведки и вооружений.

Не всегда такие поставки идут открыто. Как в январе 2021-го, когда военно-транспортный самолет США приземлился в Одессе, замаскированный под гражданский рейс.

Тогда в Одессу прилетела партия контейнеров с грузом спецназначения. Американцы даже включили радиопомехи, чтоб никто не понял, что разгружают.

- По данным нашей разведки, в контейнерах находились противокорабельные ракеты типа AGM-119 «Penguin», ранее состоявшие на вооружении Норвегии, - рассказал мне источник в российских спецслужбах.

Не очень новые ракеты предполагается испытать на подержанных патрульных катерах «Island», которые Украине передали американцы. Если тесты пройдут успешно, США продолжат скрытное переоснащение украинских кораблей ракетами НАТО.

И все это идет в обход официальных поставок. Оформляется как «подготовка к учениям», которых на Украине проходит больше, чем в любой натовской стране.

Не очень новые ракеты предполагается испытать на подержанных патрульных катерах «Island», которые Украине передали американцы

Не очень новые ракеты предполагается испытать на подержанных патрульных катерах «Island», которые Украине передали американцы

Фото: REUTERS

БРИТАНСКИЙ СЛЕД

НАТО никак не может простить России упущенную возможность разместить свои базы в Крыму. И будет пытаться компенсировать это усилением на побережье Украины. Госдеп США в этом году одобрил продажу Киеву 16 патрульных катеров типа «Mark VI». Их оснастят беспилотными летательными и подводными аппаратами для разведки и обнаружения подлодок России.

Кроме катеров Украине будут переданы: пушки MSI Seahawk А2, инфракрасные радиолокаторы, акустические устройства, информсистемы «свой-чужой».

Лондон обещает построить на Украине еще 2 военно-морские базы и спроектирует для Киева военные корабли. Рассматриваются как вариант тральщики типа Sandown, на которые установят британские ракеты P50U «поверхность-поверхность».

Еще ранее Украина и Великобритания подписали меморандум, по которому Киев получит кредит в 1,25 млрд фунтов стерлингов для закупки 8 быстроходных ударных катеров Barzan и строительства базы для них. Корпуса первых 2 кораблей будут собраны в Британии, остальные – на Украине.

Но основной упор Британия делает все-таки на боевые группы для диверсий на территории России. Лондон вообще, похоже, перехватывает у Вашингтона управление армией и спецслужбами Украины, чтобы танцевать их в своих интересах. И США это вполне устраивает – пока они разбираются с Китаем. Зам. командующего Сухопутными войсками НАТО, английский генерал-лейтенант Ричард Крипвелл уже не стесняется говорить, что у Британии и Украины общие противники – «Россия и Белоруссия».

Лондон обещает построить на Украине еще 2 военно-морские базы и спроектирует для Киева военные корабли

Лондон обещает построить на Украине еще 2 военно-морские базы и спроектирует для Киева военные корабли

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОЛЕ БИТВЫ - ИНТЕРНЕТ

Тем временем военное командование США приняло решение о развертывании в Одесской и Николаевской областях центров по стратегическому киберпланированию и криптозащите. Проектирование закрытой киберсети на базе создаваемых центров будет проводиться офицерами НАТО и разведуправления Пентагона. Основная цель — кибероперации по сдерживанию российских спецслужб.

Это в довесок к тому, что уже 72-й (Бровары, Киевская область), 74-й (Львов) и 83-й (Одесса) центры информационно-психологических операций Украины, не щадя своих пальцев, ведут круглосуточную войну с Россией в интернете. Всякий раз, когда я пишу что-то об Украине в соцсетях, комментарии взрываются нетипичной активностью. Там не стесняются ни в выражениях, ни в средствах. В прошлом году кто-то слил в интернет фамилии, звания и аккаунты трех десятков сотрудников одного из таких центров Украины. И что же? Я обнаружил их всех у себя в подписчиках!

Работа таких центров – вбросы и фейки в русскоязычных соцсетях. Будь то выборы, протесты, аварии на шахтах, лесные пожары, вакцинация или введение QR-кодов. Задача – раскачивать и раскалывать общественное мнение на болевых точках.

И все 3 этих центра - под плотной опекой некоммерческой организации «Международный республиканский институт» (IRI), сотрудничающей с Госдепом США. В активе IRI - финансирование многочисленных госпереворотов по всему миру… Эти люди знают, как работать с общественным мнением. Иногда это даже важнее турецких беспилотников «Байрактар» и американских ракетных систем «Джавелин», которые Украине тоже предоставили.

Не удивлюсь, если нынешнее обострение психоза «Россия скоро вторгнется на Украину» - это новый раунд игры НАТО. У США и Британии чешется проверить в деле все накопленные ими на Украине силы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего в 2021 году Украина получила от США военную помощь на $390 миллионов.

От стран ЕС — на 600 миллионов евро.

Всего с 2014 года на военные цели Вашингтон выделил Киеву более $2 миллиардов.

КСТАТИ

Украина вошла в совет сотрудничества с НАТО в 1992 году.

В 1994-м первой среди стран СНГ заключила договор с НАТО по программе «Партнерство ради мира».

В 2002-м подписала «Индивидуальный план партнерства с НАТО».

В 2017-м членство в НАТО установлено на Украине законом как внешнеполитический приоритет.

В 2019-м это занесено в Конституцию Украины.

А В ЭТО ВРЕМЯ

БАЗЫ ДЛЯ «БАЙРАКТАРОВ»

При содействии Запада Минобороны Украины ведет реконструкцию аэродромов «Бердянск» (расстояние до побережья России - 67 км) и «Скадовск» (Херсонская область, 47 км до Крыма) для размещения военно-транспортной авиации НАТО и ударных турецких беспилотников «Байрактар».

На сегодня у Киева есть 12 «Байрактаров». В перспективе – покупка еще 40 и их собственное производство.

БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ

Боевая связка НАТО-Украина отрабатывается на ежегодных учениях «Rapid Trident», «Silver Saber», «See breeze». Число участников и техники в них растет кратно. За последний год количество кораблей и самолетов возросло более чем в 2 раза. От США и НАТО в учениях «Объединенные усилия» приняло участие 45 кораблей (15 - в подобных учениях 2020 г.), 6 подлодок (2 - в 2020 г.), 50 самолетов и вертолетов (10 - в 2020 г.).

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