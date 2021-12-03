Как НАТО осваивает Украину и обучает терактам в Крыму

Не каждый член НАТО сегодня может похвастать таким обилием всевозможных структур Альянса на своей территории, как Украина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высокомерно отказал Москве в праве иметь свою сферу влияния и быть против вступления своих соседей в Североатлантический Альянс. «У России нет права голоса в этом вопросе, и она не имеет права устанавливать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей», объявил он. Но потом внезапно расчувствовался: «Жаль, что Россия закрыла офисы НАТО в Москве... Мы готовы обсуждать чувствительные вопросы. В том числе по Украине».

На деле же «чувствительные вопросы по Украине» натовцы трактуют слишком по-своему.

«США и НАТО накачивают Украину оружием. Идет ее глобальное военное освоение», - поставила диагноз представитель МИДа Мария Захарова. В переводе с дипломатического – наш задний двор заставили пушками и заселили спецназом потенциального врага.

Сегодня на территории Украины могут находиться до 4 тысяч военных США и еще 8,3 тысячи - из других стран НАТО. Решение о таком размещении иностранных войск ежегодно принимают в Киеве. Причем, даже не пытаясь скрыть его ярко выраженное направление — против России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высокомерно отказал Москве в праве иметь свою сферу влияния Фото: REUTERS

НЕВИДИМОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Не каждый член НАТО сегодня может похвастать таким обилием всевозможных структур Альянса на своей территории, как Украина. Единственное, чего не хватает Украине для полноправного участия в НАТО – это гарантий 5-й статьи (где написано, что тебя, в случае войны, защищают все страны блока) и размещения где-нибудь под Харьковом ракет, нацеленных на Россию.

Де-факто НАТО уже подошел к нашим границам. Просто пока не сильно это афиширует.

По самым скромным прикидкам, на территории Украины сегодня действует 10 военных объектов НАТО («КП» еще в октябре первой рассказала о них в статье своего военного обозревателя Виктора Баранца). Это, конечно, не военные базы в строгом понимании этого термина. Скорее «учебные центры». Но разница не принципиальная — просто иностранные войска назвали инструкторами — и все.

Взять, к примеру, Яворовский полигон под Львовом. На постоянной основе тут размещены 400 бойцов НАТО. С апреля 2021 года командующим базы назначен начальник оперативной группы «Raven» боевой части 81-й бригады «Stryker» Нацгвардии США полковник Джеймс Перрин. Под его чутким руководством офицеры Канады, Великобритании, Швеции, Польши, Дании и Литвы обучили войне по натовским стандартам 13 батальонов и 8 бригад армии Украины.

Или строительство 2 новых военно-морских баз на Азовском море - в Мариуполе и Бердянске - ведется при поддержке США. Основательно ведется, как для себя. Впрочем, почему «как»?

А на Черном море, в Очакове (в том самом, где русские войска славно били турок) строительный батальон морской пехоты США построил «Пункт оперативного управления кораблями». Официально — для Украины. На самом деле украинцам передали лишь часть базы. В другой части – размещены американские разведструктуры. Их интерес в Черном море очевиден.

По самым скромным прикидкам, на территории Украины сегодня действует 10 военных объектов НАТО Фото: REUTERS

СЕКРЕТНЫЕ ОТРЯДЫ

В 2021 году, чтобы как-то узаконить войска НАТО на своей территории, Киев принял новую Военную Стратегию, согласно которой основной противник - Россия. Украина может начать боевые действия в Крыму и Донбассе в любой момент. Вот только расхлебывать кровавую кашу, по этому документу, должен не Киев, а его «партнеры». В Стратегии записано, что «противостояние с РФ должно закончиться при военной поддержке Украины мировым сообществом» и «на выгодных для Украины условиях».

Главное – ввязаться в драку, а там – держите меня, семеро.

А еще в стратегии предполагается создание «сил сопротивления» (читай — боевой агентуры) в Донбассе и Крыму, а также «организация партизанских действий» (читай – диверсий и терактов). К ним и готовят украинских военных «эксперты» НАТО. Сегодня они есть практически во всех (!) армейских и разведывательных структурах Украины.

- С февраля 2019 года на Украине находятся специалисты Пентагона по транснациональным угрозам, которые консультируют СБУ (Службу безопасности Украины) по организации диверсий на российском направлении, - говорят наши источники в российских спецслужбах. - По инициативе разведок США в структуре Центра спецопераций СБУ создан новый диверсионно-разведывательный отдел для проведения операций за рубежом. Американцы сами набирают кандидатов в это сверхсекретное подразделение. С середины 2019 года инструкторами ЦРУ США ведется диверсионная подготовка сотрудников водолазного спецотдела и 6-го управления Центра спецопераций СБУ. За счет американских средств оборудуется полигон для подготовки снайперов и водолазов украинских спецслужб вблизи Светловодска (это Кировоградская область).

НАТО осваивает Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помните громкую историю? В июне 2019 года из города Снежного (территория ДНР) был похищен бывший командир местной роты ПВО Владимир Цемах. Оказалось - это сдавали экзамен украинские выпускники диверсионных курсов США.

Эти же структуры под руководством заокеанских кураторов в августе 2020 года пытались выкрасть в Подмосковье (!) экс-ополченца ДНР Романа Волянюка.

Они же разрабатывали операцию по 33 «вагнеровцам», задержанным в Минске, от которой сегодня так старательно открещивается Зеленский, чтобы прикрыть провал ЦРУ.

В июне 2019 года из города Снежного (территория ДНР) был похищен бывший командир местной роты ПВО Владимир Цемах

ЧЕРНОМОРСКОЕ УСИЛЕНИЕ

- На базе военно-дипломатической академии Главного управления разведки Минобороны Украины сотрудниками британской MI-6 организованы 3-недельные учебные курсы, - продолжает мой собеседник. – В 73-м морском центре спецопераций в Очакове ведется подготовка диверсионных групп для действий в Крыму и на Черном и Азовском морях, отрабатывается захват судов и береговых объектов. Канадские инструкторы обучают офицеров Украины прокладке маршрутов боевых групп в Черном море. Подводные пловцы под контролем 200 иностранных инструкторов (!) отрабатывают навыки захвата судов.

Особое внимание кураторов из НАТО к морской диверсионной учебе идет в русле новой военной стратегии Киева. Чтобы спровоцировать Россию, необязательно прорываться танковой колонной к Москве. А вот устроить большой теракт в Крыму, чтоб вызвать ответ России и ждать на помощь НАТО – совсем другое дело.

Три года назад разведки США и Британии буквально сканировало все происходящее в Керченском проливе, где на прорыв шли 3 украинских военных судна. Их поход, конечно, был обречен изначально. И спецы НАТО, прекрасно это знали. Они эту операцию и планировали. Им надо было выяснить, как Россия отреагирует на нарушение границ – скорость и алгоритмы действий пограничников, авиации, ПВО… Фактически, США и Британия силами несчастных украинских моряков провели разведку боем.

А в последние месяцы НАТО обнаглело и до прямых провокаций собственными силами. Вблизи наших морских границ проходят самые масштабные натовские учения с участием Украины. В ноябре 2021-го в небе вблизи Крыма в один день находились до 10 западных самолетов-разведчиков! А на море было тесно от кораблей НАТО, которые провоцировали береговую охрану России, чтобы понять их реакцию.

ТАЙНЫЕ ПОСТАВКИ

По сути, НАТО на территории Украины решает свои задачи руками «аборигенов». И накачивает их нужными для себя системами разведки и вооружений.

Не всегда такие поставки идут открыто. Как в январе 2021-го, когда военно-транспортный самолет США приземлился в Одессе, замаскированный под гражданский рейс.

Тогда в Одессу прилетела партия контейнеров с грузом спецназначения. Американцы даже включили радиопомехи, чтоб никто не понял, что разгружают.

- По данным нашей разведки, в контейнерах находились противокорабельные ракеты типа AGM-119 «Penguin», ранее состоявшие на вооружении Норвегии, - рассказал мне источник в российских спецслужбах.

Не очень новые ракеты предполагается испытать на подержанных патрульных катерах «Island», которые Украине передали американцы. Если тесты пройдут успешно, США продолжат скрытное переоснащение украинских кораблей ракетами НАТО.

И все это идет в обход официальных поставок. Оформляется как «подготовка к учениям», которых на Украине проходит больше, чем в любой натовской стране.

Не очень новые ракеты предполагается испытать на подержанных патрульных катерах «Island», которые Украине передали американцы Фото: REUTERS

БРИТАНСКИЙ СЛЕД

НАТО никак не может простить России упущенную возможность разместить свои базы в Крыму. И будет пытаться компенсировать это усилением на побережье Украины. Госдеп США в этом году одобрил продажу Киеву 16 патрульных катеров типа «Mark VI». Их оснастят беспилотными летательными и подводными аппаратами для разведки и обнаружения подлодок России.

Кроме катеров Украине будут переданы: пушки MSI Seahawk А2, инфракрасные радиолокаторы, акустические устройства, информсистемы «свой-чужой».

Лондон обещает построить на Украине еще 2 военно-морские базы и спроектирует для Киева военные корабли. Рассматриваются как вариант тральщики типа Sandown, на которые установят британские ракеты P50U «поверхность-поверхность».

Еще ранее Украина и Великобритания подписали меморандум, по которому Киев получит кредит в 1,25 млрд фунтов стерлингов для закупки 8 быстроходных ударных катеров Barzan и строительства базы для них. Корпуса первых 2 кораблей будут собраны в Британии, остальные – на Украине.

Но основной упор Британия делает все-таки на боевые группы для диверсий на территории России. Лондон вообще, похоже, перехватывает у Вашингтона управление армией и спецслужбами Украины, чтобы танцевать их в своих интересах. И США это вполне устраивает – пока они разбираются с Китаем. Зам. командующего Сухопутными войсками НАТО, английский генерал-лейтенант Ричард Крипвелл уже не стесняется говорить, что у Британии и Украины общие противники – «Россия и Белоруссия».

Лондон обещает построить на Украине еще 2 военно-морские базы и спроектирует для Киева военные корабли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОЛЕ БИТВЫ - ИНТЕРНЕТ

Тем временем военное командование США приняло решение о развертывании в Одесской и Николаевской областях центров по стратегическому киберпланированию и криптозащите. Проектирование закрытой киберсети на базе создаваемых центров будет проводиться офицерами НАТО и разведуправления Пентагона. Основная цель — кибероперации по сдерживанию российских спецслужб.

Это в довесок к тому, что уже 72-й (Бровары, Киевская область), 74-й (Львов) и 83-й (Одесса) центры информационно-психологических операций Украины, не щадя своих пальцев, ведут круглосуточную войну с Россией в интернете. Всякий раз, когда я пишу что-то об Украине в соцсетях, комментарии взрываются нетипичной активностью. Там не стесняются ни в выражениях, ни в средствах. В прошлом году кто-то слил в интернет фамилии, звания и аккаунты трех десятков сотрудников одного из таких центров Украины. И что же? Я обнаружил их всех у себя в подписчиках!

Работа таких центров – вбросы и фейки в русскоязычных соцсетях. Будь то выборы, протесты, аварии на шахтах, лесные пожары, вакцинация или введение QR-кодов. Задача – раскачивать и раскалывать общественное мнение на болевых точках.

И все 3 этих центра - под плотной опекой некоммерческой организации «Международный республиканский институт» (IRI), сотрудничающей с Госдепом США. В активе IRI - финансирование многочисленных госпереворотов по всему миру… Эти люди знают, как работать с общественным мнением. Иногда это даже важнее турецких беспилотников «Байрактар» и американских ракетных систем «Джавелин», которые Украине тоже предоставили.

Не удивлюсь, если нынешнее обострение психоза «Россия скоро вторгнется на Украину» - это новый раунд игры НАТО. У США и Британии чешется проверить в деле все накопленные ими на Украине силы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего в 2021 году Украина получила от США военную помощь на $390 миллионов.

От стран ЕС — на 600 миллионов евро.

Всего с 2014 года на военные цели Вашингтон выделил Киеву более $2 миллиардов.

КСТАТИ

Украина вошла в совет сотрудничества с НАТО в 1992 году.

В 1994-м первой среди стран СНГ заключила договор с НАТО по программе «Партнерство ради мира».

В 2002-м подписала «Индивидуальный план партнерства с НАТО».

В 2017-м членство в НАТО установлено на Украине законом как внешнеполитический приоритет.

В 2019-м это занесено в Конституцию Украины.

А В ЭТО ВРЕМЯ

БАЗЫ ДЛЯ «БАЙРАКТАРОВ»

При содействии Запада Минобороны Украины ведет реконструкцию аэродромов «Бердянск» (расстояние до побережья России - 67 км) и «Скадовск» (Херсонская область, 47 км до Крыма) для размещения военно-транспортной авиации НАТО и ударных турецких беспилотников «Байрактар».

На сегодня у Киева есть 12 «Байрактаров». В перспективе – покупка еще 40 и их собственное производство.

БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ

Боевая связка НАТО-Украина отрабатывается на ежегодных учениях «Rapid Trident», «Silver Saber», «See breeze». Число участников и техники в них растет кратно. За последний год количество кораблей и самолетов возросло более чем в 2 раза. От США и НАТО в учениях «Объединенные усилия» приняло участие 45 кораблей (15 - в подобных учениях 2020 г.), 6 подлодок (2 - в 2020 г.), 50 самолетов и вертолетов (10 - в 2020 г.).